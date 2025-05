Vaticano acelera preparativos para conclave

Técnicos instalam chaminé que vai anunciar resultado da votação que vai escolher sucessor de Francisco, enquanto prosseguem trabalhos no interior da Capela Sistina para receber mais de cem cardeais.O Vaticano vem acelerando os preparativos para o conclave que vai eleger o próximo papa, previsto para começar na próxima quarta-feira (07/05). Nos últimos dias, a Capela Sistina do Vaticano vem sendo adaptada para receber os 133 cardeais que vão escolher o sucessor de Francisco, que morreu em 21 de abril, após 12 anos de papado. Técnicos estão ocupados preparando tudo, montando as mesas onde os cardeais votarão e a estufa onde as cédulas secretas serão queimadas. O Vaticano divulgou na manhã deste sábado (03/05) imagens dos preparativos nesta monumental capela do Vaticano. A primeira missão foi colocar a estufa e a chaminé no telhado da Capela Sistina que anunciarão ao mundo se há um papa. Após a votação, os votos dos cardeais são queimados e a cor da fumaça indicará o resultado. Se for branca, significará que houve acordo. Se for preta, as deliberações terão que continuar. A duração média dos últimos 10 conclaves foi de 3,2 dias e nenhum durou mais de cinco. As duas últimas eleições — em 2005, com o papa Bento 16, e em 2013 com Francisco — foram concluídas em dois dias. Chaminé Os bombeiros instalaram a chaminé na sexta-feira, e o vídeo mostra como as duas estufas também foram instaladas. Durante anos, uma estufa auxiliar foi usada, no qual produtos químicos foram adicionados para garantir uma cor de fumaça clara. Além disso, foram conectadas à chaminé externa por um longo tubo que corre ao longo da parede interna da capela, acima dos afrescos históricos que a decoram. A Capela Sistina, construída no final do século 15 por ordem do papa Sisto 4° e embelezada com obras de arte como o Juízo Final de Michelangelo, é visitada atualmente por vários trabalhadores que não apenas garantem que tudo esteja pronto, mas também que nada possa registrar ou capturar o que acontece lá dentro. O piso já foi elevado com uma estrutura metálica e lajes de madeira para nivelá-lo e evitar que os cardeais, quase todos idosos, precisem subir os degraus, já que a área do presbitério ou do altar é elevada. Além disso, uma rampa foi fornecida para entrar no local. Enquanto isso, as mesas começaram a ser montadas onde os cardeais se sentarão para debater, ouvir e, finalmente, votar em um candidato a pontífice. A estufa e a lareira poderão passar por testes em breve para garantir seu perfeito funcionamento antes do conclave, anunciou ontem, o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni. Nos últimos dias, algumas pessoas se lembram de fumaças pouco claras do passado, como a 'cinza' que anunciou a eleição de Albino Luciani, João Paulo 1°, em 1978 (ele morreu apenas um mês depois, por isso é conhecido como o 'papa de setembro'). Nas imagens divulgadas pelo Vaticano, também é possível ver um trabalhador usando um pincel para retocar os afrescos inferiores da parede da capela, que lembram cortinas. jps (EFE, ots)