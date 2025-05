Papamóvel vai virar unidade de saúde para crianças de Gaza

Meses antes de morrer, papa Francisco doou para fins humanitários em território palestino o veículo usado em sua viagem à Terra Santa. Porém iniciativa exige criação de um corredor humanitário.Atendendo os últimos desejos de Francisco, um dos papamóveis do sumo-pontífice será remanejado em unidade de saúde móvel para crianças da Faixa de Gaza. Como informou o serviço de imprensa Vatican News neste domingo (04/05), o veículo que ele empregou em sua viagem à Terra Santa, em 2014, será equipado com aparelhos de diagnóstico, exames e tratamento médico. No Mitsubishi convertido, em exposição e juntando poeira desde então, médicos e enfermeiros terão acesso aos menores necessitados em locais isolados do território palestino sob crescente ocupação israelense. Desde 1930, os líderes máximos da Igreja Católica usam papamóveis em suas visitas internacionais. Segundo a Vatican News, meses antes de sua morte, em 21 de abril de 2025, o pontífice argentino confiou o projeto à organização católica de assistência humanitária Caritas Jerusalém. Entretanto não está claro quando estará disponível o corredor humanitário essencial à iniciativa. A agência vaticana citou ainda um apelo frequente de Francisco: "Crianças não são números. Elas são rostos. Nomes. Histórias. E cada uma é sagrada." "O mundo não esqueceu as crianças de Gaza" "É uma intervenção concreta, salvadora de vidas, numa época em que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total. Com o veículo, vamos poder atender crianças que hoje não têm acesso aos cuidados de saúde, crianças feridas e subnutridas", comentou ao serviço de imprensa vaticano o secretário-geral da Caritas Suécia, Peter Brune. "Não é só um veículo, é uma mensagem de que o mundo não esqueceu as crianças de Gaza." O do sumo-pontífice foi um defensor eloquente da paz naquele território palestino, sobretudo condenando os bombardeios de áreas com crianças e pedindo o fim das hostilidades. Desde que eclodiu a guerra em escala plena, em seguida aos ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, Francisco telefonava regularmente para os palestinos abrigados numa pequena paróquia da Cidade de Gaza. Especulou-se que por esse apoio aos palestinos, Israel tenha retirado as condolências postadas na plataforma X, em seguida à morte do pontífice, instruindo ainda suas representações diplomáticas em todo o mundo a evitarem postagens elogiosas ao papa. O Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, registra 52.535 mortes do lado palestino desde o 7 de Outubro. av (AP, Reuters)