Governo Trump anuncia que pagará US$ 1.000 para imigrantes deixarem o país

Novo programa prevê fornecer assistência de viagem para imigrantes irregulares e retirada de nome de voluntários de lista de alvos de detenções. Pagamento será feito após confirmação de retorno.Os Estados Unidos pretendem oferecer assistência financeira para facilitar o retorno de imigrantes em situação irregular a seus países e uma ajuda adicional de US$ 1.000 (R$ 5.700) para aqueles que optarem pela autodeportação, segundo anunciou nesta segunda-feira (05/05) o Departamento de Segurança Interna (DHS). O DHS informou em comunicado que a ajuda será canalizada através do aplicativo CBP Home e que o auxílio será pago aos beneficiários "uma vez que seu retorno ao país de origem seja confirmado". "A autodeportação é uma maneira digna de deixar os EUA e permitirá que estrangeiros sem documentos evitem ser interceptados pelo Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE)", disse o DHS. De acordo com o departamento, um hondurenho que comprou uma passagem de Chicago para sua terra natal, Honduras, foi o primeiro a utilizar com sucesso o programa de assistência de viagem. "Outras passagens já foram reservadas para esta semana e para a próxima”, acrescentou o comunicado. Os US$ 1.000 serão pagos por cidadão "autodeportado", e não por família. Os imigrantes ilegais que expressarem sua decisão de se autodeportar voluntariamente por meio do CBP Home - uma atualização do aplicativo CBP One do governo Joe Biden - não estarão mais no topo da lista do ICE como alvo de operações, "desde que demonstrem que estão fazendo progressos significativos para concluir a saída do país". "Participar do programa de autodeportação do CBP Home pode ajudar a preservar a opção de um estrangeiro sem documentos entrar legalmente de novo nos EUA no futuro", segundo o DHS. Embora seja uma novidade nos EUA, esse tipo de programa de "autodeportação" já existe em países da Europa. No ano passado, a Áustria passou a oferecer mil euros para refugiados voltarem para a Síria após queda do regime de Bashar al-Assad. Já no Reino Unido há previsão de um auxílio de 3 mil libras (cerca de R$ 22,6 mil), mas o imigrante em questão pode regressar ao país durante os próximos cinco anos. O programa de "autodeportação" dos EUA ocorre no âmbito das promessas de campanha do presidente Donald Trump de realizar a maior onda de deportações da história do país. As várias prisões e operações contra imigrantes ilegais desde que Trump assumiu o cargo em janeiro atraíram fortes críticas da oposição e de organizações pró-imigrantes. "Se você está aqui sem documentos, a autodeportação é a melhor, mais segura e mais econômica maneira de deixar os EUA e evitar a prisão", acrescentou a secretária do DHS, Kristi Noem, no comunicado. O uso do programa de assistência financeira também representará uma economia de 70% para os contribuintes dos EUA, insistiu Noem. Atualmente, o custo médio da prisão, detenção e remoção de um estrangeiro sem documentos é de US$ 17.121, de acordo com dados oficiais. jps (EFE, ots)