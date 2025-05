Wall Street fecha no vermelho, prudente antes de reunião do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (5), com uma perspectiva cautelosa antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central) de quarta-feira e acompanhando de perto a evolução da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos com novas tarifas.

O índice principal, o Dow Jones Industrial, caiu 0,24%, para 41.218,83 pontos. Por sua vez, o tecnológico Nasdaq recuou 0,74%, para 17.844,24 unidades, e o índice ampliado S&P 500 baixou 0,63%, aos 5.650,38 pontos.