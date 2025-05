Trump irrita católicos ao divulgar foto caracterizado como papa

Presidente dos EUA usou perfis do governo americano para divulgar imagem gerada por IA que o mostra usando batina papal. Conferência Católica do estado de Nova York critica publicação: "Não debochem de nós".O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu uma enxurrada de críticas após publicar nas redes sociais uma imagem gerada por IA na qual aparece caracterizado como papa. A foto foi compartilhada no sábado (03/05), tanto nas redes particulares de Trump quanto em perfis oficiais do governo, incluindo a conta da Casa Branca na rede social X. Na imagem compartilhada por Trump o presidente aparece sentado e vestindo a batina papal branca e usando a imponente cruz de ouro. Sua mão esquerda está apoiada na coxa e seu dedo indicador direito aponta para o céu. Críticas A foto foi considerada por vários católicos, especialmente no contexto do falecimento do papa Francisco, que foi enterrado na semana passada. "Não há nada inteligente ou divertido nessa imagem, senhor Presidente", publicou no X a Conferência Católica do estado de Nova York. "Acabamos de enterrar nosso amado papa Francisco, e os cardeais estão prestes a entrar em um conclave solene para eleger um novo sucessor de São Pedro. Não debochem de nós", acrescentou a instituição, que representa os bispos do quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. O cardeal americano Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, disse neste domingo que a publicação de Trump "não foi boa". Depois, falando em italiano, disse que foi uma "brutta figura", expressão coloquial para quando alguém faz algo embaraçoso ou que o faz parecer mal. Dolan, no entantom, se recusou a dizer se a Casa Branca deveria se desculpar com os católicos ofendidos. A imprensa italiana e espanhola também criticaram a publicação. O jornal italiano de esquerda La Repubblica reproduziu a imagem na sua edição impressa ao lado de um artigo que acusou Trump de "megalomania patológica". O ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, de esquerda, disse que a imagem era vergonhosa: "Esta é uma imagem que ofende os crentes, insulta as instituições e mostra que o líder da direita mundial gosta de fazer palhaçadas", escreveu Renzi no X. Já o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, optou por não comentar o sucedido. Repercussão No começo da semana, Trump havia brincado sobre a eleição do próximo líder de 1,4 bilhão de fiéis da Igreja Católica. "Eu gostaria de ser papa. Seria a minha primeira escolha", disse, ao ser questionado por jornalistas sobre suas preferências para a sucessão de Francisco, que morreu na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos. Na véspera da sua morte, Francisco recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, católico convertido e conservador, dois meses após as duras críticas do pontífice à política de deportações de imigrantes do governo Trump. Após a má repercussão da publicação de Trump, Vance defendeu o presidente, minimizando a publicação como uma piada. Já a Casa Branca rejeitou qualquer sugestão de que o presidente republicano estivesse zombando dos católicos. "O presidente Trump viajou para a Itália para prestar homenagem ao papa Francisco e participar de seu funeral, e ele tem sido um firme defensor dos católicos e da liberdade religiosa", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt. Cerca de 20% dos americanos afirmam ser católicos e as pesquisas de boca de urna indicaram que, na eleição presidencial de novembro de 2024, cerca de 60% votaram no republicano. A partir de 7 de maio, 133 cardeais de todo o mundo com menos de 80 anos se reunirão em um conclave a portas fechadas no Vaticano para escolher o sucessor de Francisco, o primeiro pontífice latino-americano. jps (AFP, ots)