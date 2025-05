Sean 'Diddy' Combs, o magnata do rap que pode ser condenado à prisão perpétua

Como uma premonição, o artista de 55 anos fundou a gravadora Bad Boy em 1993, com protegidos como o falecido Notorious B.I.G. e Mary J. Blige. Costuma ser reconhecido por levar o hip-hop ao topo do cenário musical mundial.

Combs negou todas as acusações, mas o caso destruiu sua reputação e legado. Se for considerado culpado, poderá passar o resto dos seus dias na prisão.

No final de 2023, Cassie o acusou de agressão sexual e estupro em 2018, abrindo caminho para um possível processo judicial, apesar do caso ter sido rapidamente resolvido fora dos tribunais.

Combs, vencedor do Grammy, assinou vários álbuns importantes e colaborou com artistas como Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey e Boyz II Men.

Seu discípulo, The Notorious B.I.G., tornou-se o rei do gênero após o lançamento de seu histórico álbum de estreia "Ready to Die" em 1994, até seu chocante assassinato em 1997.

Intérprete de sucessos como "I'll Be Missing You", "It's All About The Benjamins" e "Been Around the World" construiu uma imagem de impetuoso e fanfarrão, um grande produtor que também se aventurou em Hollywood, reality shows e na moda, além de se relacionar com Jennifer Lopez.

Por mais de uma década, a partir de 1998, suas luxuosas White Parties foram as estrelas do circuito de festas do show business.

Há dois anos, foi destaque do Met Gala em Manhattan, do qual participava com frequência.

Coincidentemente, o evento de arrecadação de fundos acontecerá nesta segunda-feira, mesmo dia em que os advogados começam a ouvir os possíveis jurados que decidirão seu destino.

