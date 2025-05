Rihanna revela sua terceira gestação em noite do Met Gala

Rihanna ama fazer entradas triunfais no Met Gala e, nesta segunda-feira (5), a caminho da edição deste ano, revelou que está grávida de seu terceiro filho com o rapper A$AP Rocky.

Complementou o visual com botas de cano alto combinando, uma estola de pele marrom e um chapéu preto estilo cloche.

Seu companheiro, A$AP Rocky, copresidente do evento dedicado em 2025 ao dandismo negro, confirmou a notícia aos jornalistas que o parabenizaram no tapete azul do Museu Metropolitano de Arte (MET) de Nova York.

"Obrigado, obrigado, obrigado", disse o rapper. "Fico feliz que todos estejam contentes por nós, porque definitivamente estamos felizes."

Rihanna fez uma revelação igualmente midiática de sua gestação anterior em 2023, quando se apresentava no show do intervalo do Super Bowl, a grande final da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Compareceu ao Met Gala mais tarde no mesmo ano, antes de dar à luz.