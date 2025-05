Reino Unido inicia quatro dias de eventos para celebrar 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

Com um desfile militar, que contará com a presença da família real, e festas nas ruas, o Reino Unido celebra a partir desta segunda-feira os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, em uma homenagem aos poucos veteranos sobreviventes. A parada militar, com 1.300 membros das Forças Armadas britânicas, que iniciará as celebrações de quatro dias, contará, como sinal de apoio, com a participação de tropas ucranianas e da Otan, além da presença da família real e do primeiro-ministro, Keir Starmer.

"É tão emocionante estar aqui hoje. Oitenta anos de paz e tranquilidade. Não sei se entendemos o que significa essa conquista. Onde estaríamos sem eles?", afirmou Patrick Beacon, de 76 anos, à AFP, que chegou com a esposa ao Palácio de Buckingham às 7h00, depois de viajar de Coventry (centro da Inglaterra) para conseguir a "melhor vista" do desfile. Em uma Europa preocupada com a guerra na Ucrânia, "a paz nunca deve ser considerada como algo garantido", declarou em 9 de abril o rei Charles III no Parlamento italiano, onde citou "os ecos de uma época que esperávamos que tivesse ficado relegada ao passado". Ao lado de membros da família real, o rei, de 76 anos, que se recupera de um câncer, deve aparecer na varanda do Palácio de Buckingham no início da tarde, para observar o voo de aviões antigos e modernos. Em 8 de maio de 1945, no mesmo local, o rei George VI e a rainha Elizabeth, acompanhados pelo primeiro-ministro Winston Churchill, saudaram ao lado de suas filhas Elizabeth e Margaret dezenas de milhares de londrinos para celebrar a vitória.

Naquela noite, as duas princesas, com 19 e 14 anos, foram autorizadas a sair para se unir, disfarçadas, à multidão. Elizabeth II, já como rainha, descreveria 40 anos depois o momento como "uma das noites mais memoráveis da minha vida". A princesa, que serviu durante a guerra como motorista e mecânica voluntária, estava vestida com uniforme, com sua boina tentando ocultar o rosto, porque, como diria, "estava aterrorizada de ser reconhecida".

- "Dívida de gratidão" - Após a polêmica entrevista do príncipe Harry na sexta-feira à BBC, na qual expressou o desejo de se reconciliar com o pai, o rei Charles III, e o restante da família real, o Palácio de Buckingham anunciou esperar que "nada impeça a celebração com entusiasmo da vitória valiosa vitória e das almas corajosas" que participaram da guerra. "Temos uma dívida de gratidão com aqueles que estiveram dispostos a fazer um último sacrifício pelo nosso país", destacou o primeiro-ministro Keir Starmer na rede social X.

Nesta segunda-feira, uma recepção no Palácio de Buckingham homenageará quase 50 veteranos daquela geração. Os britânicos também foram convidados a participar de centenas de festas, piqueniques, exposições e comemorações em todo o país. "É importante lembrar alguns daqueles pobres diabos que não conseguiram sair com vida", declarou à AFP Dennis Bishop, de 99 anos, veterano da Força Aérea. Nesta segunda-feira também haverá uma festa no HMS Belfast, um dos poucos navios de guerra britânicos que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, atracado nas margens do Tâmisa.