Polícia Civil afirma ter frustrado ataque a bomba em show de Lady Gaga no Rio

As autoridades brasileiras informaram no domingo (4) que impediram um ataque a bomba durante o megashow da cantora americana Lady Gaga no sábado, no Rio de Janeiro. Estimativas mostram que dois milhões de pessoas foram à praia de Copacabana para curtir o show da diva americana, sob um impressionante dispositivo de segurança.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse em uma nota que, em conjunto com o Ministério da Justiça, "impediu um ataque a bomba que ocorreria no show da Lady Gaga, em Copacabana". "Iriam cometer um atentado com explosivos para atingir o público LGBTQIA+", comunidade que representava grande parte das centenas de milhares de fãs de Lady Gaga presentes no Rio. Por este caso, um adolescente de 17 anos e um homem foram detidos, apontados como "líderes de uma célula que disseminava ódio pela internet". Anteriormente, a polícia havia apontado o homem como "responsável pelo plano". As autoridades realizaram, além disso, 13 buscas (anteriormente haviam indicado que eram 15) em várias cidades do estado do Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, no âmbito da "Operação Fake Monster".

Segundo a nota policial, os agressores idealizaram o plano "como um 'desafio coletivo' com o objetivo de obter notoriedade nas redes sociais". Os "envolvidos recrutavam participantes para promover ataques integrados como de uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov", indica a polícia. Eles “atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes, a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos”. - “Doente de medo” -

Lady Gaga escreveu um sincero agradecimento aos fãs que se emocionaram com seu espetáculo, mas não mencionou o ataque frustrado. “Seu coração brilha tão intensamente, sua cultura é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês”, escreveu no X. Seus seguidores, carinhosamente conhecidos como “little monsters” (monstrinhos), foram às redes sociais para expressar seu alívio com a resposta da polícia.

“GRAÇAS A DEUS. Isso teria impactado mais de dois milhões de pessoas”, disse a conta LadyGagaFansTogether no Instagram. Outro fã respondeu: “Estou literalmente doente de medo pela segurança dela (Lady Gaga) em todos os momentos”. - “Cirurgicamente” -