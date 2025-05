OpenAI desiste de ser uma empresa com fins lucrativos

O diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, disse nesta segunda-feira (5) que a empresa criadora do ChatGPT continuará funcionando como uma organização sem fins lucrativos, abandonando um debatido plano para torná-la uma sociedade lucrativa de forma integral.

No entanto, críticos alertavam sobre os perigos de buscar grandes lucros com uma tecnologia tão poderosa sem a supervisão de um conselho de administração que atuasse no interesse da sociedade e não para obter ganhos para os acionistas.

"Tomamos a decisão de que a organização sem fins lucrativos permaneça no controle após ouvir líderes civis e conversar com os escritórios dos procuradores-gerais da Califórnia e Delaware", explicou Altman em um e-mail aos funcionários publicado no site da empresa.

A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos em 2015 e, em seu interior, foi criada uma entidade lucrativa "limitada" que permitia um nível restrito de geração de receitas.

Segundo um plano de reforma revelado no ano passado, a OpenAI teria se transformado em uma "corporação de benefício público com fins lucrativos", uma figura conhecida sob a legislação americana com a sigla de PBC. O objetivo era deixar os investidores mais confortáveis em injetar bilhões de dólares.