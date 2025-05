OEA elege pela primeira vez uma mulher como subsecretária-geral

A Organização dos Estados Americanos (OEA) elegeu, nesta segunda-feira (5), em Washington, a diplomata colombiana Laura Gil como subsecretária-geral, na primeira vez que este cargo é ocupado por uma mulher.

Trata-se do segundo posto mais importante dessa organização criada em 1948. Em caso de ausência ou impossibilidade, a colombiana pode assumir as funções do secretário-geral.