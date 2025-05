México agradece a Trump por anúncio sobre medidas drásticas contra tráfico de armas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, agradeceu nesta segunda-feira (5) os anúncios do governo de Donald Trump sobre medidas drásticas contra o tráfico de armas americanas que abastecem os cartéis do narcotráfico.

O combate a esse contrabando é uma das principais exigências do México a Washington em matéria de segurança, a tal ponto que o país está movendo ações judiciais contra fabricantes e distribuidores em tribunais americanos.