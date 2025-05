Mais de 2.000 moderadores de conteúdo da Meta serão demitidos na Espanha

A empresa canadense Telus International, responsável por moderar uma parte dos conteúdos publicados no Facebook e Instagram, vai eliminar mais de 2.000 postos de trabalho em Barcelona devido à quebra do contrato que a vinculava ao grupo Meta, informou nesta segunda-feira (5) um sindicato.

A Telus International, filial da gigante canadense de telecomunicações Telus, trabalha para a matriz do Facebook e Instagram desde 2018 sob o nome de CCC Barcelona Digital Services.

O plano de demissões foi decidido após o cancelamento do contrato que ligava a Telus ao grupo com sede na Califórnia, proprietário do Facebook, Instagram e Whatsapp, segundo o CO, que afirmou ter assinado um princípio de acordo que prevê "a indenização máxima legalmente estabelecida" para os funcionários afetados.

