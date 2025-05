Juíza que anulou ordem de captura contra Evo Morales é detida na Bolívia

A polícia da Bolívia deteve, nesta segunda-feira (5), uma juíza que anulou, na semana passada, uma ordem de captura contra o ex-presidente Evo Morales, acusado de tráfico de uma menor, e cuja decisão foi suspensa por outro tribunal dias depois, informou o Ministério Público.

A detenção ocorreu em Santa Cruz de la Sierra, no leste do país, onde fica o gabinete da juíza Lilian Moreno, que também anulou as acusações feitas contra o líder indígena, assim como o congelamento de seus bens e um impedimento de saída do país.