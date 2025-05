Drusos, uma influente minoria do Oriente Médio

Os drusos formam uma influente minoria no Oriente Médio, presente em Israel, Líbano e Síria. Recentemente, foram protagonistas de confrontos mortais com combatentes vinculados à autoridades islamistas sírias. "Os drusos são uma comunidade supratribal que transcende o espaço e a geografia", explica Makram Rabah, professor de história da Universidade Americana de Beirute.

Os mais de um milhão de drusos do Oriente Médio "têm desempenhado um papel muito importante" na região, aponta Rabah. Eles fazem parte das "comunidades fundadoras" do Líbano e da Síria, acrescenta. A seguir, apresentamos uma visão geral dessa comunidade, que é muito ligada à sua identidade religiosa e social. - Religião e tradições - O pensamento druso surgiu no Egito, no início do século XI, como uma seita dentro do xiismo. A corrente dominante do islã segue considerando-a uma corrente esotérica.

Envolta em uma forma de sincretismo, a religião incorpora elementos místicos como a crença na reencarnação. A comunidade não aceita novos convertidos e não incentiva casamentos fora dela. O surgimento desta fé foi influenciada por outros conceitos religiosos e filosóficos, em particular os do filósofo grego Platão, segundo uma fonte familiarizada com os rituais drusos.

As festas religiosas drusas coincidem com o calendário muçulmano. A vestimenta tradicional drusa é preta. Os homens usam gorros ou turbantes brancos e a as mulheres cobrem a cabeça e parte do rosto com um longo véu branco. - Onde vivem? -

Antes do início da guera civil síria, em 2011, calcula-se que cerca de 700.000 drusos viviam no país. Segundo o acadêmico, poeta e calígrafo Sami Makarem (1921-2012), os drusos começaram a emigrar para o sul da Síria no século XVI, para uma região conhecida atualmente como Yabal al Druze, na província de Sueida. Os drusos sírios se concentram principalmente nesta fortaleza de Sueida, na província vizinha de Quneitra e nos subúrbios de Damasco, principalmente em Jaramana e Sahnaya, recentemente afetados pela onda de violência confessional.