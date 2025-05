Dos exames positivos ao retorno às quadras: as datas marcantes do 'caso Sinner'

Quatorze meses após testar positivo em um exame antidoping para um anabolizante que resultou em uma suspensão de três meses, o número 1 do mundo Jannik Sinner retorna ao circuito da ATP no Masters 1000 de Roma (7 a 18 de maio).

Um mês e meio depois de conquistar seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, Sinner — então número 3 do mundo — passou por exames de urina em 10 e 18 de março de 2024, de acordo com o cronograma detalhado pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA).

De acordo com as regras da ITIA, os exames positivos e as suspensões provisórias se mantiveras confidenciais nesta fase do procedimento.

O italiano perdeu seus pontos no ranking da ATP e os pontos conquistados no Masters 1000 de Indian Wells, mas escapou de uma suspensão maior.

Livre para competir no US Open, Sinner venceu o torneio de Nova York no início de setembro.

. Setembro de 2024: recurso da AMA

A Agência Mundial Antidoping anunciou em 28 de setembro que estava recorrendo da decisão do ITIA junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

"A Wada acredita que a conclusão de que não houve culpa ou negligência não é correta segundo as regras aplicáveis", explicou a organização em um comunicado, solicitando "um período de suspensão de um a dois anos".

"Decepcionado e surpreso", o número 1 do mundo da ATP permaneceu focado na quadra, vencendo o Masters 1000 de Xangai, o ATP Finals, que encerrou a temporada, e a Copa Davis com a Itália no final daquela temporada.

Ele também teve um ótimo começo na temporada de 2025, vencendo o Aberto da Austrália.

. Fevereiro de 2025: acordo com a AMA e retirada do recurso

Três semanas após sua vitória em Melbourne, a Wada anunciou no sábado, 15 de fevereiro, que houve um "acordo de resolução de caso" com Sinner. Segundo esse acordo, o tenista aceitava uma suspensão até o dia 4 de maio.

Assim como a ITIA, a Wada considerou que o italiano "não havia tido intenção de trapacear". Ele justificou a suspensão de três meses dizendo que "um atleta é responsável pela negligência de seu entorno".

A Wada também abriu mão do recurso junto ao TAS. O diretor de ciência e medicina da organização com sede em Montreal, Olivier Rabin, tentou justificar a mudança de posição no final de abril em declarações à estação de rádio francesa RMC, explicando que o Código Mundial Antidoping estipula que, se uma sanção for considerada "muito rigorosa", há "a possibilidade de reduzi-la".

"Houve cerca de 70 casos em que essa seção do Código foi aplicada, então o caso Sinner não é um caso único", insistiu ele.

. Maio de 2025: volta em Roma

Sinner permaneceu no topo do ranking mundial durante sua suspensão graças à irregularidade de seus principais rivais, Alexander Zverev (nº 2) e Carlos Alcaraz (nº 3).

O retorno de Sinner às competições acontece no Masters 1000 de Roma, um torneio que ele nunca conquistou na carreira.

