Começa o julgamento do rapper Sean 'Diddy' Combs por acusações de tráfico sexual

O julgamento do magnata da música Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico sexual e conspiração, começa nesta segunda-feira (5) em Nova York com a seleção do júri.

O produtor de rap bilionário se declarou inocente de todas as acusações, alegando que as relações sexuais foram consentidas.

O início da seleção do júri coincide com o Met Gala anual de Nova York, um evento beneficente onde Combs costumava ser uma das estrelas mais extravagantes no tapete vermelho.

Apenas dois anos atrás, ele posou para as câmeras na escadaria do Metropolitan Museum of Art. Mas nesta segunda-feira, seu "palco" será no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, onde começa o processo de seleção dos 12 jurados que decidirão seu destino.

Espera-se que esse processo dure uma semana antes do início do julgamento.