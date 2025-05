Chefe do Pentágono ordena corte de 20% no alto escalão militar dos EUA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou nesta segunda-feira (5) uma redução de pelo menos 20% no número de generais e almirantes de quatro estrelas em serviço ativo, segundo um memorando do chefe do Pentágono.

Desde sua posse no final de janeiro, o governo do presidente Donald Trump tem feito cortes no pessoal superior de Defesa.