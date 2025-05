Anúncio de aumento da produção da Opep+ faz preços do petróleo caírem

As cotações do petróleo fecharam em queda, nesta segunda-feira (5), depois que a Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) anunciaram que vão acelerar o aumento de sua produção.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em julho perdeu 1,73%, a 60,23 dólares.