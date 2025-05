A pequena guarda indígena que vigia a floresta amazônica do Peru

Liderados por um professor de escola de 54 anos, uma dúzia de shipibo-konibo com coletes e bonés verdes cercam um homem que serra um tronco caído.

Assim que escutam o som da motosserra, eles se apressam para surpreender aqueles que derrubam a floresta. A guarda ambiental indígena Masisea, no Peru, é uma pequena força com arcos e flechas e uma tarefa colossal: proteger a floresta amazônica dos "invasores".

Ancón lidera a guarda indígena de Caimito, uma comunidade de 780 nativos às margens do lago Imiría, na localidade de Masisea.

"Você está em território caimito. Vai ter problemas conosco", disse ele ao serrador, que se retirou com a ferramenta.

Abner Ancón, o líder do grupo, ordena que a motosserra seja desligada.

Seu território de quase 4.900 hectares, diz, "está ameaçado".

Primeiro vieram os traficantes de madeira, depois os plantadores de coca, que "envenenam" a água com os produtos químicos com os quais processam a planta da qual extraem a cocaína. E, mais recentemente, os menonitas com seus tratores.

São chamados de "invasores" e "depredadores".