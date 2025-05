Exército israelense diz estar posicionado no sul da Síria para apoiar minoria drusa

A força israelense "está posicionada no sul da Síria e está pronta para impedir a entrada de forças hostis na área de localidades drusas", disse um comunicado militar, sem especificar o número de soldados ou a extensão do posicionamento.

O exército israelense anunciou neste sábado (3) que está posicionado no sul da Síria para proteger a minoria drusa, após uma onda de confrontos de caráter confessional nesta semana entre este grupo e as forças leais ao governo sírio.

"Sua presença parece estar limitada à província de Quneitra, onde já estabeleceram posições após a queda do regime de [Bashar] Al Assad" em dezembro, disse ele à AFP.

Segundo um oficial druso na província de Sueida, um reduto da minoria drusa no sul da Síria, "não houve nenhum destacamento de soldados israelenses" na área.

Desde quarta-feira, 15 drusos sírios foram hospitalizados em Safed, no norte de Israel, de acordo com os militares.

Os drusos são uma minoria derivada do islã xiita e representam um pequeno contingente significativo no Líbano, na Síria e nas Colinas de Golã.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, mais de 100 pessoas, foram mortas no início desta semana perto de Damasco e no sul da Síria em confrontos entre drusos e milícias simpatizantes do novo governo sírio, de base islamista.

Israel, que diz querer proteger os drusos na Síria, bombardeou a área ao redor do palácio presidencial em Damasco na madrugada de sexta-feira como uma "mensagem" ao governo do presidente Ahmad Al Sharaa.