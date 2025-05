EUA: Pai é preso por matar policial um dia após filho ser baleado

O policial morto atuava na organização do trânsito nos arredores da Universidade de Cincinnati, onde ocorria uma cerimônia de formatura. Ele foi atingido por um veículo conduzido por Rodney Hinton Jr., pai do jovem que foi baleado.

Imagens de câmeras corporais mostram um dos agentes gritando “ele está com uma arma” antes de os disparos serem efetuados contra Ryan. O policial disparou pelo menos quatro vezes, e o jovem caiu no chão após ser atingido por dois tiros.

Não está claro pelas imagens da câmera corporal se Hinton havia apontado uma arma de fogo para os policiais.

Justiça decide manter prisão do pai do jovem morto

Rodney assistiu, na sede da polícia, às imagens da câmera corporal do policial que atirou no filho, disse Michael Wright, advogado contratado pela família. Ele estava "perturbado" com o que viu, mas não falou nada ao ver as imagens.

Durante audiência no sábado, 3, a defesa do homem informou que ele não tem antecedentes criminais e estava abalado após ver as imagens da ação policial.