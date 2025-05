ELN ordena confinamento de população no noroeste da Colômbia em meio a onda de violência

O Exército de Libertação Nacional (ELN) ordenou o confinamento da população civil no noroeste da Colômbia a partir desta sexta-feira (2) por três dias, em meio a uma recente onda de assassinatos contra militares e policiais. O país atravessa seu pior pico de violência da última década, com negociações frustradas entre o governo e as organizações ilegais mais poderosas.

A governadora do departamento do Chocó (noroeste), Nubia Córdoba, denunciou nesta sexta-feira, na rede social X, uma "nova escalada de violência" na região em confrontos entre a guerrilha e o Clã do Golfo, o principal grupo narcotraficante da Colômbia. Em um comunicado divulgado na quinta-feira, a Frente de Guerra Ocidental do ELN anunciou a proibição de "qualquer tipo de mobilidade" no rio Baudó e seus afluentes, uma área sem estradas onde a população se desloca exclusivamente pelo rio. Segundo a guerrilha, o confinamento foi ordenado para "evitar que a população civil seja afetada" durante os enfrentamentos com o Clan do Golfo, de origem paramilitar. Ambos os grupos disputam o controle desta zona chave para o tráfico de cocaína.

Conhecidas como "ataques armados", as restrições à mobilidade civil são comuns nas regiões dominadas pelo ELN. O anúncio ocorre dias depois que o presidente esquerdista, Gustavo Petro, denunciou o "assassinato sistemático" do ao menos 27 policiais e militares nas últimas semanas sob um "plano de armas", no estilo do falecido barão da cocaína Pablo Escobar. O presidente atribuiu algumas das mortes a dissidentes das extintas guerrilhas das Farc e do Clã do Golfo.