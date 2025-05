Negociações sobre questão nuclear entre EUA e Irã são adiadas

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou, nesta quinta-feira (1º), o adiamento do quarto ciclo de negociações sobre o tema nuclear iraniano com os Estados Unidos.

"O próximo ciclo de negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos, que estava previsto para sábado em Roma (...) foi adiado", declarou o porta-voz da pasta, Esmaeil Baghai, em um comunicado.