EUA busca China para dialogar sobre tarifas, diz imprensa estatal

As autoridades americanas estão tentando estabelecer contato com seus suas contrapartes na China para discutir sobre as duras tarifas que atingiram os mercados, ao contrário das alegações de Washington, informou um meio de comunicação estatal nesta quinta-feira (1º).

As tarifas americanas de até 145% sobre muitos produtos chineses entraram em vigor em abril. Pequim respondeu com taxações de 125% sobre as importações dos Estados Unidos.