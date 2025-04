Juiz ordena libertação de estudante palestino detido nos EUA

Um juiz federal determinou, nesta quarta-feira (30), que as autoridades migratórias americanas libertem um estudante palestino detido quando se apresentou a uma entrevista para seu processo de naturalização por participar dos protestos contra a guerra em Gaza na Universidade de Columbia.

Mohsen Mahdawi, alvo de uma ordem de deportação, mostrou-se desafiante às portas de um tribunal no estado de Vermont, no nordeste do país.