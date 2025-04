Ucrânia diz que ataques russos reduziram pela metade a produção de gás

Os bombardeios russos contra a infraestrutura de gás durante o inverno reduziram pela metade a produção nacional de gás da Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro ucraniano nesta terça-feira (29), e a Ucrânia espera compensar essas perdas com importações.

A Rússia tem visado as instalações de energia ucranianas - principalmente eletricidade - desde o início de sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022, mas neste inverno, de acordo com relatos da imprensa, começou a visar as usinas de produção de petróleo e gás.