STF ratifica ordem de prisão contra ex-presidente Collor

Primeiro presidente eleito por votação direta após o regime militar (1964-85), Collor foi detido na sexta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou os recursos, considerados "meramente protelatórios", da defesa contra a condenação emitida em 2023.

A defesa pede a concessão de "prisão domiciliar humanitária", alegando que Collor sofre "comorbidades graves, que incluem doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar". O STF ainda não se pronunciou a respeito.

A medida, no entanto, não havia sido ratificada pelo plenário do STF, que apoiou a decisão de Moraes por seis votos a quatro em uma sessão virtual que terminou às 23h59 de segunda-feira.

Com um discurso inconformista e uma imagem jovial, Collor gerou grandes expectativas ao chegar ao poder, prometendo reformar profundamente a vida política e social do Brasil.

O "caçador de marajás", como Collor chamava os funcionários públicos de salários elevados, no entanto, acabou renunciando à presidência em 1992 após acusações de corrupção.

Desde o fim da ditadura militar, quatro dos sete ocupantes do Palácio do Planalto foram, em algum momento, condenados, presos ou afastados do cargo.