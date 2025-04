Sabalenka vence Stearns e vai às quartas de final do WTA 1000 de Madri

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, derrotou a americana Peyton Stearns (nº 44) por 6-2 e 6-4 nesta terça-feira (29) e avançou para as quartas de final do WTA 1000 de Madri.

A jogadora de Minsk, campeã do WTA 1000 de Miami em março, chegou a esta fase do torneio na capital espanhola pela terceira vez consecutiva.