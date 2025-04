PRINCIPAIS NOTÍCIAS VATICANO CONCLAVE: Conclave perde dois cardeais por motivos de saúde e terá 133 eleitores

CANADÁ ELEIÇÕES: Liberais vencem eleições no Canadá marcadas por ameaças de Trump EUA TRUMP 100 DIAS: Trump destaca 100 dias de governo 'divertidos', mas enfrenta queda nas pesquisas === VATICANO CONCLAVE === VATICANO:

Conclave perde dois cardeais por motivos de saúde e terá 133 eleitores O Vaticano informou, nesta terça-feira (29), duas ausências no conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco a partir da próxima semana, o que reduz o total de cardeais com direito a voto para 133. (Vaticano conclave religião eleições igreja papa, 670 palavras, já transmitida)

Liberais vencem eleições no Canadá marcadas por ameaças de Trump O Partido Liberal venceu as eleições legislativas de segunda-feira (28) no Canadá, após uma campanha marcada pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levaram o primeiro-ministro Mark Carney a pedir nesta terça-feira à população que não esqueça a "traição" do país vizinho. (Canadá EUA eleições, 710 palavras, já transmitida)