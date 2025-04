Mais de 72.000 migrantes morreram ou desapareceram no mundo desde 2014

Mais de 72.000 mortes e desaparecimentos foram documentados em rotas migratórias de todo o mundo na última década, a maioria em países afetados por crises, informou nesta terça-feira (29) a Organização das Nações Unidas.

No ano passado, também se registrou o maior número de mortes de migrantes até o dia de hoje, com pelo menos 8.938 mortes em rotas migratórias, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).