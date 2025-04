Lesionado, lateral Mendy vai desfalcar Real Madrid por várias semanas

O lateral francês Ferland Mendy, do Real Madrid, que foi substituído durante a final da Copa do Rei no sábado contra o Barcelona, tem uma lesão no quadríceps direito que pode mantê-lo fora até o final da temporada, anunciou o clube nesta terça-feira (29).

"Após exames, o jogador foi diagnosticado com uma ruptura do tendão reto femoral proximal do quadríceps direito. O resultado ainda está pendente", informou o time, poucas horas após anunciar a lesão do alemão Antonio Rüdiger.