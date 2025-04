Índia dá ao seu exército 'liberdade' operacional para responder ao ataque na Caxemira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nova Délhi acusa Islamabad pelo ataque, e o Paquistão nega e pede uma investigação "neutra".

Nesta terça-feira, durante uma reunião a portas fechadas, Modi "disse às forças armadas que tinham liberdade para decidir os objetivos, o momento e o tipo de resposta indiana ao ataque", declarou, pedindo anonimato, uma fonte governamental à AFP.

Por sua vez, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, instou o secretário-geral da ONU, António Guterres, a "aconselhar a Índia a atuar com responsabilidade e manter a moderação". Também insistiu que "o Paquistão deverá defender sua soberania e sua integridade territorial com todas as suas forças se ocorrer qualquer infortúnio por parte da Índia".

Guterres reiterou nesta terça sua "firme condenação" ao ataque de 22 de abril e instou a Índia e o Paquistão a "evitar um confronto que pode levar a consequências trágicas".