Confiança dos consumidores nos EUA cai ao nível mais baixo desde a pandemia

O indicador caiu 7,9 pontos em abril, a 86,0, segundo a associação profissional Conference Board. As menções às tarifas nas respostas escritas alcançaram um "máximo histórico", destacou em um comunicado.

A confiança dos consumidores na economia dos Estados Unidos caiu ao seu nível mais baixo desde a pandemia de covid-19, segundo um indicador publicado nesta terça-feira (29), que reflete as preocupações geradas pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A guerra tarifária de Donald Trump instalou o nervosismo entre os investidores, disparando a volatilidade do mercado e derretendo a confiança do consumidor na economia.

"A confiança do consumidor caiu em abril pelo quinto mês consecutivo", disse a economista sênior da Conference Board, Stephanie Guichard, em um comunicado.

Segundo Guichard, a confiança no mercado financeiro também retrocedeu; 48,5% dos consumidores esperam que os preços das ações caiam nos próximos 12 meses, o que marca a maior porcentagem desde outubro de 2011.

Outro sinal preocupante é que a expectativa da inflação média a 12 meses alcançou 7% em abril, o que segundo Guichard representa o número "mais alto desde novembro de 2022, quando os Estados Unidos experimentavam uma inflação extremamente alta".

Caso se mantenham, as expectativas de uma inflação maior podem gerar um círculo vicioso de aumentos de preços, já que as empresas elevam os preços antecipadamente ante a perspectiva de que seus custos aumentem ainda mais no futuro.