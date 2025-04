Wall Street fecha com tendências mistas antes de resultados de empresas e indicadores

Wall Street fechou com tendências mistas nesta segunda-feira (28), antes da divulgação de uma longa lista de resultados de empresas e indicadores da economia dos Estados Unidos.

Houve "pouca ação" nesta segunda-feira, constatou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. Já Karl Haeling, da LBBW, observou um dia de "consolidação", após a alta registrada na semana passada.

Os agentes do mercado ficaram "hesitantes hoje, pois esperam uma semana carregada, que incluirá muitos resultados trimestrais e publicações econômicas", destacou José Torres, da Interactive Brokers.

Cerca de um terço das empresas do S&P 500 apresentarão seus resultados até sexta-feira. Entre os mais esperados estão os da Meta e Microsoft, na quarta-feira, e os da Amazon e Apple, na quinta-feira.

Também estão previstos diversos indicadores. Na quarta-feira, espera-se o índice oficial de inflação PCE, o mais acompanhando pelo Federal Reserve (Fed), e o PIB americano referente ao primeiro trimestre, que coincide com boa parte do início do segundo mandato de Donald Trump e suas medidas tarifárias.