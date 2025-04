Trump acusa meios de comunicação de estarem 'doentes' após pesquisas desfavoráveis

"Estão doentes, não escrevem quase nada além de artigos negativos sobre mim, não importa o quão bem eu esteja indo (...) e são verdadeiramente inimigos do povo", disse Trump em sua rede Truth Social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente americano culpa principalmente o Washington Post, a ABC News e o New York Times, que nos últimos dias publicaram pesquisas sugerindo uma queda nos índices de aprovação.

"O grande pesquisador John McLaughlin, um dos mais respeitados da indústria, acaba de dizer que a pesquisa fracassada do New York Times e a pesquisa da ABC-Washington Post sobre alguém chamado Donald J. Trump, eu, são pesquisas falsas de organizações que mentem", afirma o mandatário.

"São criminosos pessimistas que se desculpam com seus assinantes e leitores quando eu ganho as eleições por uma margem ampla, muito maior do que mostravam suas pesquisas, perdem muita credibilidade e depois continuam enganando e mentindo", acrescentou.

Segundo a pesquisa publicada no domingo pelo Washington Post e ABC News, realizada em abril com 2.464 pessoas, 39% dos entrevistados "aprovam" a maneira como Trump lidera sua presidência, em comparação com 45% em fevereiro.