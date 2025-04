Saques crescem em Gaza, em meio a situação 'desesperadora', diz ONU

Os saques aumentaram na Faixa de Gaza, que vive uma situação humanitária "desesperadora" devido ao bloqueio da ajuda humanitária por Israel desde o início de março, declarou nesta segunda-feira (28) um porta-voz da ONU.

"Temos recebido mais relatos de saques, no contexto de uma situação humanitária desesperadora e de escassez de bens", disse Stéphane Dujarric, referindo-se, em particular, a um caminhão em Deir al Balah e um depósito na Cidade de Gaza que foram saqueados no fim de semana.