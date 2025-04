Premiê Sánchez anuncia restabelecimento parcial da eletricidade após apagão na Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que o fornecimento de eletricidade, interrompido de forma generalizada na Península Ibérica e em partes do sul da França, já foi parcialmente restabelecido. A situação foi provocada por uma crise no setor energético, e Sánchez destacou que a prioridade do governo é "recuperar a normalidade o mais rápido possível e devolver a eletricidade aos lares espanhóis".

Durante coletiva de imprensa no Complexo de La Moncloa, o premiê informou que o fornecimento já foi restabelecido em várias regiões do norte e do sul da Espanha, graças às interconexões com França e Marrocos.