'Nenhuma hipótese' sobre causa de apagão na Península Ibérica pode ser descartada, diz Sánchez

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que não se pode "descartar nenhuma hipótese" sobre as causas do grande apagão desta segunda-feira (28), que continua sendo investigado.

"As instituições de Estado competentes e todos os operadores privados estão trabalhando de forma coordenada para entender o que aconteceu", disse Sánchez em um discurso televisionado na noite desta segunda.