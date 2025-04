Milhares de pessoas visitam túmulo do papa Francisco

Um dia após enterro do pontífice, fieis e curiosos formam fila para visitar túmulo de mármore em Roma; data para conclave, que escolherá próximo papa, deve ser anunciada em breve.Milhares de pessoas fizeram fila neste domingo (27/4) para o primeiro dia de visitação ao túmulo do papa Francisco, um dia após o encerramento das cerimônias de despedida ao pontífice. Francisco foi sepultado em uma das capelas situadas no interior da Basílica Santa Maria Maior, em Roma. Grande parte dos 252 cardeais da Igreja Católica que compareceram ao funeral visitaram o túmulo de mármore neste domingo, mas a maior parte dos presentes era de jovens, que já estavam na cidade para outra ocasião. O funeral coincidiu com o Jubileu, maior evento do calendário católico, realizado a cada 25 anos, que teria como momento mais importante a canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, que precisou ser adiada. Durante missa de luto pelo papa, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, defendeu o legado de Francisco. "Nosso afeto por ele, que está se manifestando nestas horas, não deve permanecer uma simples emoção do momento, devemos abraçar seu legado e torná-lo vida, abrindo-nos à misericórdia de Deus e sendo misericordiosos uns com os outros." "(Francisco) nos lembrou que nunca haverá paz sem que reconheçamos o valor do outro, sem atenção aos mais fracos e, acima de tudo, que nunca haverá paz se não aprendermos a perdoar uns aos outros", afirmou o cardeal. A missa deste domingo é a segunda dos chamados novendiais, ou nove dias de luto, que ocorrem durante o período de transição até que um novo papa seja eleito. Durante esse período, nove missas são celebradas para o falecido pontífice. Data para conclave a ser anunciada Na segunda-feira, os cardeais darão continuidade às reuniões preparatórias para o conclave e poderão anunciar quando a reunião de escolha do próximo pontífice acontecerá. Decorridos os nove dias, o conclave pode ser convocado num prazo que não pode exceder 20 dias a contar da morte do papa. Dessa forma, é provável que o processo de escolha do sucessor comece entre 5 e 10 de maio. Cardeais do mundo todo se reunirão então em uma assembleia secreta na Capela Sistina, no Vaticano, sob regras rígidas que começaram a ser desenvolvidas no século 13. O seleto grupo de eleitores fará um juramento em que promete manter segredo sobre a votação e ficará proibido de ter contato com o mundo externo. O caráter reservado da reunião dificulta uma previsão sobre a duração do pleito, mas a escolha de Jorge Bergoglio para o papado, em 2013, aconteceu pouco mais de 24 horas do início dos rituais. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias. Defesa dos mais pobres Cerca de 400 mil pessoas acompanharam o funeral, no Vaticano e nas ruas de Roma por onde o caixão seguiu até seu destino final, a Basílica Santa Maria Maior, onde o pontífice foi enterrado em privacidade, na presença de religiosos e de sua família. Em sua homilia durante o funeral, o cardeal decano Giovanni Battista Re destacou os "inúmeros" esforços de Francisco em defesa dos migrantes e refugiados. Ele deu "atenção especial" aos "últimos da terra, os marginalizados", enfatizou o cardeal. Há uma preocupação entre os fiéis sobre quem substituirá o pontífice argentino, cujo papado foi marcado pelo foco nos pobres e migrantes e por um discurso mais aberto às diferenças. sf (EFE, DW, ots)