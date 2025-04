Fogo é extinto em porto atingido por explosão no Irã; número de mortos sobe para pelo menos 70

O Irã finalmente extinguiu um incêndio nesta segunda-feira, 28, em um porto no sul do país, abalado por uma explosão no sábado, 26, enquanto o número de mortos subiu para pelo menos 70 pessoas, segundo as autoridades.

O ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, anunciou que o incêndio havia sido apagado, enquanto o oficial de saúde de emergência da província, Mehrdad Hasanzadeh, informou o número de mortos.