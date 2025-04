Explosão em porto no Irã deixa ao menos 40 mortos e mais de mil feridos

Causas do acidente ainda são investigadas. Ao menos cinco pessoas morreram. Estrutura do maior porto comercial do país ficou severamente dafinicada.Uma explosão atingiu o maior porto comercial do Irã no sábado (26/04), deixando mortos e feridos. O número anunciado de vítimas cresce desde então: neste domingo, autoridades informaram que ao menos 40 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas devido ao incidente. Mehrdad Hassanzadeh, chefe da autoridade de gestão de crises da província de Hormozgan, disse à TV estatal que o acidente foi causado pela explosão de vários contêineres armazenados na área do cais do Porto Shahid Rajaee, onde transitam 85% das mercadorias do Irã. A explosão ocorreu no momento em que delegações do Irã e dos Estados Unidos se reuniam em Omã para conversas sobre o programa nuclear de Teerã. Segundo a emissora estatal iraniana, o incêndio estava sob controle 20 horas depois da explosão, mas ainda não extinto, e ainda não se sabe as causas do ocorrido. "Alerta máximo" Embora não há indícios de que a explosão foi provocada por um ataque, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que está liderando as negociações com os EUA, disse que os serviços de segurança do país estão em alerta máximo "devido a casos anteriores de tentativas de sabotagem e de assassinato". O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, expressou solidariedade às vítimas e ordenou uma investigação para identificar as causas da explosão. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, também pediu uma investigação rigorosa. "Os responsáveis pela segurança e justiça ficam obrigados a realizar uma investigação rigorosa para descobrir qualquer negligência ou intenção", disse. A Rússia anunciou o envio de duas aeronaves para ajudar a combater o incêndio. Causas desconhecidas A causa da explosão ainda não foi revelada. De acordo com a alfândega do porto, a explosão foi provavelmente causada por um incêndio numa área de armazenamento de materiais perigosos e químicos. Segundo o jornal americano The New York Times, citando uma fonte da Guarda Revolucionária, o acidente teria se originado de um lote de um produto químico usado para fabricar propulsores de mísseis. A tese não foi confirmada pelo governo iraniano até o momento, mas é endossada pela empresa de segurança privada Ambrey. Segundo a companhia, o porto recebeu um carregamento de "perclorato de sódio" em março. "O incêndio teria sido resultado do manuseio inadequado de um carregamento de combustível sólido destinado ao uso em mísseis balísticos iranianos", disse Ambrey. O Ministério da Defesa da República Islâmica, porém, disse que "não havia e não há atualmente nenhuma carga [...] para combustível militar ou para uso militar na área do incêndio". A empresa estatal National Iranian Oil Products Distribution Company disse em um comunicado que a explosão não tem conexão com refinarias, tanques de combustível, complexos de distribuição ou oleodutos. Explosão ouvida à distância "No momento, estamos evacuando e transportando os feridos para centros médicos próximos", disse o chefe da Organização de Socorro e Resgate da Sociedade do Crescente Vermelho, Babak Mahmoudi. O governo da província de Hormuzgan emitiu um pedido urgente para que a população doe sangue para ajudar no tratamento das vítimas - grande parte ficou gravemente ferida. A explosão foi tão forte que pôde ser ouvida a cerca de 50 quilômetros de distância, informou a agência de notícias Fars, onde moradores relataram que sentiram o chão tremer. Imagens transmitidas pela TV estatal mostraram densas colunas de fumaça saindo do local, onde muitos contêineres são armazenados. Helicópteros foram enviados para combater o incêndio. A maioria dos edifícios do porto ficou severamente danificada. Shahid Rajaee, a mais de mil quilômetros ao sul da capital Teerã, é o porto de contêineres mais avançado do Irã. Ele está localizado ao norte do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo. No domingo, as autoridades ordenaram o encerramento de escritórios e escolas em Bandar Abbas, uma cidade com uma população de cerca de 650 mil habitantes, porque as cinzas continuavam a se espalhar na região. A explosão ocorre meses após um dos acidentes mais mortais do Irã nos últimos anos. Em setembro, uma explosão em uma mina de carvão, causada por um vazamento de gás, matou mais de 50 pessoas em Tabas, no leste do país. gq (AFP, AP, DPA)