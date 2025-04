EUA perdeu sete drones avaliados em milhões de dólares no Iêmen

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Caíram sete MQ-9 desde 15 de março", declarou a fonte que pediu anonimato, sem especificar o motivo das perdas. A mais recente ocorreu em 22 de abril.

Os Estados Unidos atacam os huthis quase diariamente desde meados do mês passado.

No domingo, o Comando Central do Exército declarou que as forças americanas atacaram mais de 800 alvos e abateram centenas de combatentes huthis, incluindo membros da cúpula do grupo, como parte da operação.

Os huthis, apoiados pelo Irã, começaram a atacar o transporte marítimo no final de 2023. Dizem fazê-lo em solidariedade com os palestinos da Faixa de Gaza, devastada pela ofensiva militar israelense em retaliação ao ataque do grupo islamista palestino Hamas em outubro daquele ano.