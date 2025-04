Canadenses comparecem às urnas para eleger primeiro-ministro

Segundo as pesquisas, o favorito é o primeiro-ministro Mark Carney, do Partido Liberal, que tem como principal adversário o líder conservador Pierre Poilievre.

Os canadenses começaram a votar, nesta segunda-feira (28), para a eleição de seu próximo primeiro-ministro, após uma campanha marcada pelas ameaças de anexação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua guerra tarifária.

Em um país com seis fusos horários, os primeiros locais de votação abriram as portas na província de Terra Nova e Labrador, na costa do Atlântico.

A vitória do Partido Liberal representaria uma das mudanças mais surpreendentes na história política recente do país.

Em 6 de janeiro, quando o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou sua renúncia, os liberais estavam mais de 20 pontos atrás dos conservadores na maioria das pesquisas. Poilievre parecia destinado a ser o próximo chefe de Governo do Canadá.

Nas semanas seguintes, Trump iniciou sua guerra comercial e repetiu diversas vezes que pretendia anexar o Canadá aos Estados Unidos.