PAPA CONCLAVE: Após o funeral do papa Francisco, as atenções se voltam ao conclave para eleger seu sucessor

Milhares de pessoas visitam o túmulo do papa Francisco à espera do conclave

CIDADE DO VATICANO:

O vocabulário da eleição do novo papa

Na imponente Capela Sistina, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, os 135 cardeais com direito a voto e menos de 80 anos escolherão nas próximas semanas o sucessor do papa Francisco.

CIDADE DO VATICANO:

Locais cruciais do conclave: da Basílica de São Pedro à Capela Sistina

O conclave, que deve escolher o sucessor do papa Francisco nas próximas semanas, segue à risca um protocolo muito preciso, elaborado durante séculos, em vários locais repletos de história.

CIDADE DO VATICANO:

Vaticano, o menor Estado do mundo

O Vaticano, o menor Estado do mundo e cenário do conclave que definirá o sucessor do papa Francisco, foi oficialmente incorporado à comunidade internacional em 7 de junho de 1929, graças ao Tratado de Latrão assinado pelo papa Pio XI e pelo ditador Benito Mussolini.

CIDADE DO VATICANO:

O que faz o papa?

Após a morte do papa Francisco na segunda-feira (21), os cardeais se reunirão em conclave para eleger seu sucessor.

OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO

-- AMÉRICAS

VANCOUVER, Canadá:

Nove mortos após atropelamento em festival na cidade canadense de Vancouver

Nove pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um motorista atropelou uma multidão durante um festival de rua em Vancouver, oeste do Canadá, horas antes da eleição nacional, informou a polícia da cidade neste domingo(27).

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Explosão em porto deixa ao menos 28 mortos e 1.000 feridos no Irã

As chamas continuavam queimando neste domingo(27) no principal porto comercial do Irã, um dia após uma forte explosão que deixou pelo menos 28 mortos e mais de 1.000 feridos por causas desconhecidas.

---- ESPORTES

-- FUTEBOL:

--TÊNIS:

