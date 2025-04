Bombardeios israelenses deixam ao menos 50 mortos em Gaza, diz Defesa Civil palestina

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Cinquenta mártires foram registrados por causa dos bombardeios aéreos israelenses contínuos na Faixa de Gaza do amanhecer até agora", declarou à AFP um responsável da Defesa Civil em Gaza, Mohammed al Mughair.

Segundo essa organização, um bombardeio contra "um grupo de civis" deixou nove mortos no leste da Cidade de Gaza, no norte do território.

Por sua vez, o hospital Nasser em Khan Yunis (sul) anunciou que recebeu os corpos de sete vítimas de um bombardeio contra uma casa, e o hospital de Al Awda disse que recebeu quatro corpos e 12 feridos após um bombardeio contra pessoas "em uma cafeteria" perto do campo de Al Bureij (centro).

Neste domingo, o Ministério da Saúde do Hamas revisou para cima o balanço provisório da guerra após a confirmação da morte de centenas de desaparecidos, o que elevou a cifra para 52.243 mortes no território palestino desde 7 de outubro de 2023.