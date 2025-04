O papa Francisco foi enterrado neste sábado(26) na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, após multidões de fiéis se reunirem para se despedir do papa do "fim do mundo", que colocou os desfavorecidos no coração da Igreja Católica.

A Basílica de Santa Maria Maior, onde o papa Francisco decidiu ser enterrado, é uma imponente igreja do século V localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados.

CIDADE DO VATICANO:

Cerimônias de despedida do papa Francisco

A última viagem do papa Francisco terminou neste sábado(26), após uma missa em vários idiomas na Praça de São Pedro, de onde seu caixão foi levado para a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, para o sepultamento.

BUENOS AIRES:

Lágrimas e dança em Buenos Aires para se despedir do papa que nunca mais voltou

A enfermeira Agustina Renfiges pede que "a Igreja se lembre dos pobres". Assim como ela, milhares de argentinos lotaram o centro de Buenos Aires neste sábado para se despedir de Francisco, o papa que nunca mais voltou à sua terra natal, mas deixou um legado defendendo os excluídos.

ROMA:

Trump duvida da disposição de Putin a encerrar a guerra após reunião com Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas neste sábado(26) sobre a disposição do líder russo Vladimir Putin de interromper a guerra na Ucrânia, após uma reunião com seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, à margem do funeral do papa em Roma.

ISTAMBUL:

Cerca de 50 detidos na Turquia em investigação contra prefeito opositor de Istambul

Cerca de 50 aliados e partidários do prefeito opositor de Istambul, preso no final de março, foram detidos no âmbito da investigação por corrupção que o envolve, anunciou neste sábado (26) a Promotoria.

MASCATE:

Irã e EUA concluem terceira rodada de negociações sobre programa nuclear

Irã e os Estados Unidos concluíram em Omã neste sábado (26) a terceira rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã, um ciclo de conversas indiretas nas quais tentam chegar a um acordo para aliviar as tensões no Oriente Médio.

TEERÃ:

Pelo menos cinco mortos e mais de 500 feridos em "grande explosão" em porto iraniano

Uma forte explosão deixou pelo menos cinco mortos e mais de 500 feridos neste sábado(26) em um porto estratégico no sul do Irã, informou a imprensa estatal, e as autoridades investigam a causa do desastre.

