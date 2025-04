Portugal celebra 51 anos de democracia com comemorações adiadas devido à morte do papa

"É um insulto à memória do papa", disse o coronel reformado Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, herdeira do "movimento dos capitães" que organizou a Revolução dos Cravos.

"Nenhum governo socialista jamais tentou suspender, cancelar ou adiar as comemorações do 25 de abril, porque temos orgulho da nossa democracia", declarou Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, na noite de quinta-feira.

As comemorações começaram na manhã de sexta-feira no Parlamento, com a presença de líderes dos principais partidos políticos, menos de um mês antes das eleições legislativas antecipadas de 18 de maio, convocadas depois da queda do governo após perder um voto de confiança.

As celebrações no Parlamento começaram com uma homenagem ao papa Francisco, que contou com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que depois viajará para Roma para assistir ao funeral do pontífice no sábado, juntamente com o primeiro-ministro, Luis Montenegro.

O tradicional desfile popular está marcado para a tarde e geralmente atrai milhares de pessoas para a principal avenida da capital.