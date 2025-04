Petróleo fecha em alta em meio a guerra comercial e Irã

Os preços do petróleo subiram após permanecerem grande parte da sessão desta sexta-feira (25) em vermelho, enquanto os operadores acompanhavam de perto os últimos eventos na guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos, assim como as conversas com o Irã sobre seu programa nuclear.

Na praça de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 0,48% a 66,87 dólares. Por sua vez, o equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para o mesmo mês, aumentou 0,37%, cotado a 63,02 dólares.