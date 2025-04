PAPA MORTE: Vaticano ajusta detalhes do funeral do papa Francisco

O ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), o primeiro presidente eleito democraticamente, foi preso nesta sexta-feira (25) por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), informou uma fonte policial.

CIDADE DO VATICANO:

A organização do funeral do papa Francisco entrou em sua etapa final nesta sexta-feira (25), último dia do velório na capela-ardente, que já recebeu mais de 150.000 fiéis.

Vaticano ajusta detalhes do funeral do papa Francisco

ROMA:

Santa Maria Maior, o refúgio de oração de Francisco se transforma em seu descanso

Um jovem pede a um padre que abençoe rosários com a imagem do papa Francisco. O confessionário fica ao lado de uma área coberta com tábuas: o futuro túmulo do pontífice na Basílica de Santa Maria Maior.

(religião igreja Vaticano papa, 530 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Uma despedida 'mais íntima' do papa Francisco durante a madrugada

Meia-noite na Cidade do Vaticano. Centenas de pessoas entram nas longas filas para se despedir do papa Francisco, um momento que se torna "mais íntimo" e "um tanto surreal" durante a madrugada.

(religião catolicismo igreja Vaticano papa, 572 palavras, já transmitida)

ABUJA:

Africanos sonham com um papa do continente

O cardeal ganês Peter Turkson disse em 2010 que não estava preparado para se tornar papa e que, talvez, a Igreja Católica também não estivesse pronta. Porém, mais de 15 anos depois, este influente religioso africano aparece como um dos favoritos do próximo conclave.

(África religião Vaticano papa, 771 palavras, já transmitida)

ULAN BATOR, Mongólia:

'Do mesmo sangue': Mongólia recorda com emoção o legado do papa Francisco

A pequena comunidade católica da Mongólia expressou sua tristeza e gratidão esta semana após a morte do papa Francisco, lembrando a visita do pontífice como um gesto histórico e profundamente pessoal para incluir uma das congregações mais remotas do mundo.

(Vaticano religião papa Mongólia sociedade igreja morte, 600 palavras, a ser transmitida)

=== CHINA EUA TARIFAS ===

PEQUIM:

China critica 'assédio' dos EUA e se prepara para 'cenários extremos' na guerra comercial

Os principais líderes da China pediram, nesta sexta-feira, que a comunidade internacional se oponha à "intimidação unilateral" e enfatizaram a importância de reativar o consumo interno em um momento em que as tensões comerciais com os Estados Unidos ameaçam as exportações chinesas.

(China economia comércio, 500 palavras, a ser transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Putin recebe emissário americano para discutir cessar-fogo na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, no Kremlin nesta sexta-feira, seu quarto encontro na Rússia desde a retomada das relações entre os dois países, por iniciativa de Donald Trump, para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.

(Ucrânia Rússia conflito EUA diplomacia, 600 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Procurador-geral da Venezuela acusa Bukele de 'contrabando de pessoas' e critica a ONU

O procurador-geral da Venezuela afirmou, na quinta-feira ,em entrevista à AFP, que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está envolvido em "contrabando de pessoas" ao cobrar dinheiro para prender migrantes venezuelanos deportados pelos Estados Unidos.

(EUA Venezuela política migração, 763 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Diretora-executiva da COP30 faz alerta à UE contra retrocesso na questão climática

Ana Toni, diretora-executiva da próxima conferência sobre o clima da ONU, que acontecerá em novembro na cidade de Belém, alertou a União Europeia (UE) contra qualquer retrocesso em matéria climática, durante uma entrevista à AFP em Paris.

(Brasil UE EUA clima COP30 diplomacia ONU, 716 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

NUSEIRAT, Territórios Palestinos:

Mover céus e terras para assar pão em Gaza

Depois de um mês e meio sem ajuda humanitária, a fome e o desespero se propagam em Gaza. A farinha e o pão são tão escassos que devem ser cuidadosamente repartidos entre as famílias para sobreviver.

(Gaza conflito fome Hamas palestinos Israel, 600 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com